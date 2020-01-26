Dünya Irakta hükümet karşıtı göstericiler müdahalelere rağmen meydanları boşaltmıyor
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Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler müdahalelere rağmen meydanları boşaltmıyor

Irak'ın Zikar vilayetindeki El-Habubi Meydanı'nı boşaltmayan hükümet karşıtı göstericilerle onlara müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki gerilim devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Göstericiler, Nasıriye'deki El-Habubi Meydanı'nda.
Göstericiler, Nasıriye'deki El-Habubi Meydanı'nda.

Irak güvenlik güçleri dünden bu yana Zikar vilayetinin kent merkezi Nasıriye'deki El-Habubi Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmaya ve meydandan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Göstericiler ise güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen alandan çıkmamak için direnç gösteriyor.

Hastane kaynakları, güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle fenalaşan 30 göstericinin tedavi altına alındığını belirtti.

Tahrir Meydanı'ndaki gösteriler devam ediyor

Ülkedeki gösterilerin merkezi başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda eylemciler, güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesine rağmen protestolarını sürdürüyor.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr'ın, 24 Ocak'ta gösterilere verdiği desteği çektiğini duyurmasının ardından güvenlik güçleri dün sabah meydanlara müdahale etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesi sonrası başkentteki Ahrar Köprüsü, Tayaran Meydanı ve Muhammed el-Kasım otobanı yeniden trafiğe açılmıştı.

  • Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, dün yayımladığı yazılı açıklamada, Sadr'ı desteğini çektiği için ihanetle suçlamıştı.

Kardeşinin öldüğünü öğrenen spiker haberleri sunmayı sürdürdü
OYNAT 00:34
Kardeşinin öldüğünü öğrenen spiker haberleri sunmayı sürdürdü
Irak'ta yayın yapan Ürdün merkezli bir haber kanalının spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, programın hemen öncesinde Irak ordusunda olan erkek kardeşinin öldüğünü öğrendi. Programa çıkan Jamil, durumu anlatıp 'görüntüsü' için özür dileyerek programa devam etti.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet hala kurulamadı.

  • Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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