Dünya Irakta Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı Bir saat içinde alandan çekilin
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Irak'ta Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek sokakta çatışan destekçilerinden bir saat içinde evlerine dönmelerini istedi.

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Haber Merkezi AA
Irakta Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin
Şii lider Sadr

Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti.

Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi.

Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü: Hükümet binalarını basıyorlar
DÜNYA
Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü: Hükümet binalarını basıyorlar

NE OLMUŞTU?

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü: Hükümet binalarını basıyorlar
DÜNYA
Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü: Hükümet binalarını basıyorlar

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bağdat'ta silah sesleri: Sadr destekçileri Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı
OYNAT 00:37
Bağdat'ta silah sesleri: Sadr destekçileri Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.
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