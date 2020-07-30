Irak'taki KDP'li Milletvekili Hawrami: PKK olmasaydı binlerce turist gelecekti

Ayasofya Camii imamı: Osmanlı hükmü altında 400 sene kalan Yunanistan, kendi döneminde yüzlerce camiyi kapattı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Al Jazeera'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. Spikerin, 'Yunan basını ve hatta siyasetçiler Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Yunan Başbakanı, 'Bu olay 21. Yüzyıla ihanettir' açıklamasında bulundu. Buna yanıtınız nedir?' sorusuna karşılık Boynukalın, 'Yunanlılar başkentleri Atina'da cami inşa edilmesine izin vermediler. Sanırım Avrupa'daki camisiz başkent olarak tek. Osmanlı hükmü altında 400 sene kalan Yunanistan, kendi dönemlerinde yüzlerce camiyi kapattı. Yüz binlerce Müslüman orada yaşıyorlardı' cevabını verdi.