Dünya İran Cumhurbaşkanından Macrona ABDnin yaptırımları kaldırması için çabalayın
ORTADOĞU

İran Cumhurbaşkanından Macron'a: ABD'nin yaptırımları kaldırması için çabalayın

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ABD yaptırımlarının kalkması için çaba göstermesini talep etti. Reisi'nin, "Müzakerelerin sonuç vermesi için anlaşmayı ihlal edenler karşı tarafın güvenini kazanmalıdır. ABD yaptırımları kaldırır ve Avrupa ülkeleri de taahhütlerine uyarsa İran'ın vaatlerine uymasıyla ilgili endişeniz olmasın" ifadelerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm ve müzakereleri sonuçlandırana kadar devam ettirmekte kararlıyız. Fransa da İran ile müzakereleri sorunların çözümü için devam ettirmek istiyor" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanından Macrona: ABDnin yaptırımları kaldırması için çabalayın
İbrahim Reisi - Emmanuel Macron

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşma müzakerelerini ele aldı.

"ABD sözlerine bağlı kalmadı"

  • İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığını belirten Reisi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) merci olarak kabul edip ona dayanıyorsanız Ajans İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını defalarca kez teyit etmiştir. ABD sözlerine bağlı kalmadı, Avrupa ülkeleri de taahhütlerini yerine getirmedi. Sözlerini bozanlara taahhütlerini neden yerine getirmedikleri sorulmalı. Bir kere daha sözlerimize bağlı olduğumuzu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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"ABD yaptırımlarını kaldırırsa İran taahhütlerine uyar"

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin, İran'ın taahhütlerine uymamasıyla ilgili bir şey söylemediğini ve Ajans ile iş birliğini tam olarak sürdürmeye hazır olduklarını aktaran Reisi, "Müzakerelerin sonuç vermesi için anlaşmayı ihlal edenler karşı tarafın güvenini kazanmalıdır. ABD yaptırımları kaldırır ve Avrupa ülkeleri de taahhütlerine uyarsa İran'ın vaatlerine uymasıyla ilgili endişeniz olmasın. İran sonuç verici müzakere peşindedir ve görüşmeler yaptırımların kalkmasıyla neticelenmelidir." diye konuştu.

Reisi, Macron'dan Viyana'da hazır bulunan diğer ülkelerle iş birliği içinde müzakerelerin sonuç vermesi ve yaptırımların kalkması için çaba göstermesini isteyerek şunları söyledi:

  • "Yaptırımlar İran'ı kalkınma yolundan alıkoyamadı. Tüm dünya nükleer anlaşmayı kimin ihlal ettiğini biliyor. Onlar taahhütlerine dönmelidir. Mevcut şartlar ABD ve Avrupalıların nükleer anlaşmaya bağlı kalmamalarının sonucudur."

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Macron da nükleer anlaşmayı ortak sorumluluk konusu olarak gördüklerini belirterek, sürekli olarak tüm tarafların anlaşmaya dönmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

  • Macron, "Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm ve müzakereleri sonuçlandırana kadar devam ettirmekte kararlıyız. Fransa da İran ile müzakereleri sorunların çözümü için devam ettirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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