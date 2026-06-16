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İran Dışişleri Bakanı Erakçi Ummanlı mevkidaşı el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Ummanlı mevkidaşı el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü

18:2316/06/2026, Salı
AA
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Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli geçişi, ikili ilişkiler ve Tahran-Washington mutabakatı sonrası diplomatik sürecin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli geçişi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Erakçi ve Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli geçişi ve Tahran-Washington mutabakatı sonrası diplomatik alanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.​​​​​​​

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.


#Abbas Erakçi
#Bedr bin Hamed el-Busaidi
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