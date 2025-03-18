İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi: Bütün bunların sorumlusu ABD'dir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinin Filistinlilere karşı işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarının devamı olduğunu belirten Bekayi, ABD'nin bu saldırıların doğrudan sorumlusu olduğunu ifade etti.