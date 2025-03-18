İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi: Bütün bunların sorumlusu ABD'dir

İran, İsrail'in Gazze'ye ateşkesi bozarak başlattığı ve kadın ile çocukların da aralarında olduğu yüzlerce sivili katlettiği saldırıları şiddetle kınayarak, ABD'yi "saldırıların doğrudan sorumlusu" kabul etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinin Filistinlilere karşı işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarının devamı olduğunu belirten Bekayi, ABD'nin bu saldırıların doğrudan sorumlusu olduğunu ifade etti.
Bekayi, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi konusunda İslam dünyasının özel bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İsrail'e karşı ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.
Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.
İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.