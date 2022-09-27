İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancani’nin kızı gözaltına alındı

İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancani’nin kızı Faize Rafsancani İran polisi tarafından gözaltına alındı.

Faize son yıllarda İran’ın Suriye politikasını sert bir dille eleştirmiş ve Esed’i zalim olarak adlandırmıştı.

Ayetullah Rafsancani kimdir?

Ayetullah Haşimi Rafsancani, Siyaset - Politika, Tarih, Tarihsel Olaylar ve Kişiler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Haşimi Rafsancani- Hatıralar kitabının yazarıdır. Ayetullah Haşimi Rafsancani kitapları; Pınar Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Ayetullah Haşimi Rafsancani tarafından yazılan son kitap "Haşimi Rafsancani- Hatıralar", Pınar Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

DÜNYA İran Yargı Erki Başkanı protestolara destek verenlerin yargılanacağını söyledi

DÜNYA İran’da hükümet yanlıları sokaklara döküldü