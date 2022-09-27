Dünya İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancaninin kızı gözaltına alındı
ORTADOĞU

İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancani’nin kızı gözaltına alındı

İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancani’nin kızı Faize Rafsancani İran polisi tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancani’nin kızı gözaltına alındı
Faize Rafsancani.

İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Rafsancani’nin kızı Faize Rafsancani İran polisi tarafından gözaltına alındı.

Faize son yıllarda İran’ın Suriye politikasını sert bir dille eleştirmiş ve Esed’i zalim olarak adlandırmıştı.

Ayetullah Rafsancani kimdir?

Ayetullah Haşimi Rafsancani, Siyaset - Politika, Tarih, Tarihsel Olaylar ve Kişiler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Haşimi Rafsancani- Hatıralar kitabının yazarıdır. Ayetullah Haşimi Rafsancani kitapları; Pınar Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Ayetullah Haşimi Rafsancani tarafından yazılan son kitap "Haşimi Rafsancani- Hatıralar", Pınar Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.


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