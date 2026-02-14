Yeni Şafak
İran'da doğalgaz patlaması: 1 öldü 5 yaralı

İran'da doğalgaz patlaması: 1 öldü 5 yaralı

13:2214/02/2026, Cumartesi
AA
İran
İran

İran'ın Kum kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

ran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentinde Karger bölgesinde bulunan bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu büyük hasar oluşan binada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

İnceleme devam ediyor

Yerel basında yer alan haberlere göre; Karger bölgesindeki Nezami Ganjavi Caddesinde bir konut binası patladı ve çökme meydana geldi. Acil durum ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve oluşan enkazda arama köpekleriyle çalışma başlatıldı.





