İran'da doğalgaz patlaması: 1 öldü 5 yaralı

ran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentinde Karger bölgesinde bulunan bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu büyük hasar oluşan binada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Karger bölgesindeki Nezami Ganjavi Caddesinde bir konut binası patladı ve çökme meydana geldi. Acil durum ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve oluşan enkazda arama köpekleriyle çalışma başlatıldı.