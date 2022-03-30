İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını öldü, bir polis de yaralandı.

Abone Ol