Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İranda güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını öldü, bir polis de yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İranda güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada bir polis öldü
İran'da güvenlik güçleriyle bir kişi arasında çatışma yaşandı. Bir ölü, bir yaralı var.

Buşehr eyaletine bağlı Deylem İlçesi Emniyet Müdürü Ali Yari, dün gece meydana gelen çatışma ile ilgili bilgi verdi.

Yari, "Deylem ilçesinde devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda Asteğmen Nevid Musevi hayatını kaybetti." dedi.

Çıkan çatışmada Üsteğmen Celil Dazeh'nin de yaralandığını dile getiren Yari, saldırganın karanlıktan yararlanarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

Yari, kimliği belirlenen saldırganı arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İsrail'deki Necef Zirvesi'nde "İran tehdidi" ve "iki devletli çözüm" vurgusu yapıldı
DÜNYA
İsrail'deki Necef Zirvesi'nde "İran tehdidi" ve "iki devletli çözüm" vurgusu yapıldı

İran’ın Erbil saldırısı ve Türkiye
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
İran’ın Erbil saldırısı ve Türkiye

Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan geliyor.
Vatandaşlar rahatsız

Vatandaşlar rahatsız

Samatya sahili kir ve çöpten geçilmiyor.
Ukrayna: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz

Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın görevden alındı.

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

'Vergi ve ekonomi paketi' Meclis'te.

​Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.