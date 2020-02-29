Dünya İranda koronavirüs taşıyan hastaların tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi
ORTADOĞU

İran’da koronavirüs taşıyan hastaların tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi

Koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayısının her geçen gün arttığı İran'da, sosyal medyada yayılan bir yalan haber ortalığı savaş alanına çevirdi. Bender Abbas kentinde bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konulan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine, vatandaşlar binayı ateşe verdi.

Haber Merkezi İHA
Öfkeli kalabalık, sağlık ocağını ateşe verdi.
Öfkeli kalabalık, sağlık ocağını ateşe verdi.

İran’ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde korona virüsü tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde korona virüsü teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı.

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
OYNAT 00:32
Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

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Özel alanda tutuluyorlar

Korona virüsü teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi. İran’da korona virüsü vaka sayısı 388, ölü sayısı ise 34 olarak açıklanmıştı.

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