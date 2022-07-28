Dünya İranda Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İran'da Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti

İran'da Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud bölgesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kurtarma operasyonlarının hızlandırılması ve selden etkilenen vatandaşlara gerekli yardımın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

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Haber Merkezi AA
İranda Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti
İmamzade Davud bölgesinde sele kapılarak kaybolduğu düşünülen kişiler için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı aktarıldı.

İran devlet televizyonuna göre şiddetli yağışlar, dün akşam Tahran ve çevresini etkisi altına aldı.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi, İmamzade Davud bölgesinde 4 kişinin yaşamını yitirmesine, 9 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İmamzade Davud bölgesinde sele kapılarak kaybolduğu düşünülen kişiler için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı aktarıldı.

Sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Tahran Valisi Muhsin Mansuri ve Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ile Acil Durum Merkezi yetkilileri olağanüstü toplandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kurtarma operasyonlarının hızlandırılması ve selden etkilenen vatandaşlara gerekli yardımın sağlanması için İçişleri Bakanlığı, Tahran Valiliği ve Kızılay gibi ilgili kurumlara tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

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