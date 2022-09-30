Dünya İrandan ABDye sert tepki İnsansız hava araçlarımızı hedef alırsanız karşılık veririz
ORTADOĞU

İran'dan ABD'ye sert tepki: İnsansız hava araçlarımızı hedef alırsanız karşılık veririz

ABD güçleri önceki gün "Erbil'e doğru yönelen İran'a ait bir silahlı insansız hava aracını düşürdük" şeklinde açıklamada bulunmuştu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin İran'a ait insansız hava araçlarını hedef alması halinde buna karşılık vereceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İrandan ABDye sert tepki: İnsansız hava araçlarımızı hedef alırsanız karşılık veririz
Foto/Arşiv

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, ABD güçlerinin önceki gün Erbil'e doğru uçan İran'a ait "Muhacir-6" tipi bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğüne dair açıklamasını değerlendirdi.

ABD güçlerinin bölgedeki "ayrılıkçı terörist grupları" hedef alan İran'a ait hava aracını düşürdüğüne ilişkin açıklamasını "iddia" olarak niteleyen Bakıri, "Amerikalılar İran'ın insansız hava araçlarına karşı bir girişimde bulunursa İran Silahlı Kuvvetleri bu düşmanca eyleme karşılık verecektir." dedi.

İran güçlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Harir, Erbil ve Duhok üsleri hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olduğunu ifade eden Tümgeneral Bakıri, "Biz şu aşamada yalnızca ayrılıkçı terör örgütlerine karşı sert askeri yaklaşım sergiliyoruz ve şu noktada Amerikalılara yönelik bir girişimde bulunmuyoruz. Onlar bu harekete verilecek karşılığın silahlı kuvvetlerimizde saklı olduğunu ve gereğini yapacağımızı bilmelidir." diye konuştu.

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Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, 24 ve 26 Eylül'de söz konusu grupların mevzilerine topçu saldırısı düzenlemişti.

İran, 28 Eylül'de de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar başlatmıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, dünkü açıklamasında saldırılarda 73 balistik füzenin kullanıldığını açıklamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da dünkü açıklamasında, saldırılarda bir Amerikan vatandaşının öldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Devrim Muhafızları Ordusunun Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları sırasında Erbil'e yönelen İran'a ait "Muhacir-6" tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

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