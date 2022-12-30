Dünya İrandan Hürmüz Boğazında askeri hamle Bombardıman uçakları destek verecek
ORTADOĞU

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda askeri hamle: Bombardıman uçakları destek verecek

İran, Hürmüz Boğazı’nın doğusu ile Hint Okyanusu’nun kuzeyi arasındaki Cask bölgesinde askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikata bombardıman ve savaş uçakları da destek verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İrandan Hürmüz Boğazında askeri hamle: Bombardıman uçakları destek verecek
Arşiv

İran’ın Tesnim Haber Ajansı’na göre İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Zülfikar 1401" adı verilen tatbikatın, ordunun çeşitli birimlerinin katılımıyla dün gece başladığını belirtti.

Seyyari, tatbikatın Hürmüz Boğazı’nın doğusu ile Hint Okyanusu’nun kuzeyi arasındaki Cask bölgesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Savaş uçakları tarafından desteklenecek

Tatbikatın, ordunun savaş kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yıllık takvimde yer alan uygulamalı eğitimin bir parçası olduğunu kaydeden Seyyari, manevranın ayrıca Hava Kuvvetlerinin stratejik bombardıman uçakları ile savaş uçakları tarafından da destekleneceğini aktardı.

İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı
DÜNYA
İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı

İranlı komutan, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın hedefleri arasında “kimyasal, mikrobiyal ve nükleer ajanlarla kirlenmiş ortamlar, elektronik savaş ve olumsuz hava koşulları dahil olmak üzere özel ortamlarda operasyon yürütme becerisini geliştirmenin" yer aldığını kaydetti.

Seyyari ayrıca, İran’ın insansız hava araçları ile "düşman güçlere karşı bilgi toplama ve keşif operasyonları” tatbikatı da yapacaklarını sözlerine ekledi.

İranlı komutan, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Yemen'den İran açıklaması: İHA'larıyla petrol tesislerini vuruyorlar
DÜNYA
Yemen'den İran açıklaması: İHA'larıyla petrol tesislerini vuruyorlar
Bankalarda yeni dönem

Bankalarda yeni dönem

Çipli kimliği olmayan işlem yapamayacak.
Milli silahlara ihracat yolu

Milli silahlara ihracat yolu

MKE üretti: Yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz.
Türk uzay yolcusu 2023ün ikinci yarısında gönderilecek

Mesken abonelerine elektrik zammı yapılmayacak.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

​EYT müjdesi sonrası SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

​Bakan Nebati gelir vergisi tarifesini açıkladı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den iddialı Jorge Jesus yorumu

Dünya futbolunun önemli isimleri Pele'yi andı.

​Meteoroloji yeni yıl için kritik raporu yayımladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.