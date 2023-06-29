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Dünya

İran’ı toz fırtınası vurdu: Bir kişi öldü binlerce kişi hastanelik oldu

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191’e ulaşırken 1 kişi yaşamını yitirdi. İnsanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, solunum ve kalp rahatsızlıklarının olduğu belirtildi.

07:45 . 29/06/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son 6 günde 1191 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.


Mohibbi, insanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, solunum ve kalp rahatsızlıklarının geldiğini dile getirdi.

Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 171 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini kaydeden Mohibbi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.


Mohibbi, 26 Haziran’da yaptığı açıklamada toz nedeniyle 764 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 115’inin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Yetkililer, özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini açıklamıştı.




#İran
#Sistan-Beluçistan
#toz fırtınası
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