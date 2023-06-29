İran’ı toz fırtınası vurdu: Bir kişi öldü binlerce kişi hastanelik oldu

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti. 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadının da düzenlemeyi onaylaması gerekiyor.