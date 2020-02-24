Dünya İranın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama
ORTADOĞU

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirildi. Söz konusu karara göre, türbede topluca yapılan ibadetler yasaklanırken, türbenin etrafı da korkulukla kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Fatıma-i Masume Türbesi
Fatıma-i Masume Türbesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkede koronavirüsünün ortaya çıktığı Kum kentinde Kum Eyalet Konseyi tarafından alınan kararla, Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini ve kültürel merasimler geçici olarak askıya alındı.

  • Söz konusu karara göre, türbede topluca yapılan ibadetler yasaklanırken, türbenin etrafı da korkulukla kapatıldı.

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Ehli Beyt'in 12 İmamı'ndan 6'ncı İmam Cafer-i Sadık'ın torunu, 7'nci İmam Musa el-Kazım'ın kızı ve Meşhed'de medfun olan 8'inci İmam Ali er-Rıza'nın (İmam Rıza) kızkardeşi Fatıma binti Musa el-Kazım'ın (Fatıma-i Masume) türbesi yılda milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor.

Türbe, Kum kentinin önemli dini ve tarihi mekanları arasında yer alıyor.

Kum'da koronavirüs ölümleri tartışmaya yol açtı

İran'da yeni tip koronavirüs vakası ilk kez 19 Şubat'ta 2 kişide tespit edilmişti. Kum kentinde virüs bulaşan 2 kişinin aynı gün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

  • Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu sabah meclise sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

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Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi ise "Sağlık Bakanı'nın halka yalan söylediğini" savunarak, "sadece Kum kentinde son 2 hafta içinde Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürmüştü.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrac Herirçi, Emirabadi'nin, Kum'da söz konusu virüsten hayatını kaybedenlerle ilgili verdiği sayının yarısı veya dörtte birinin isimlerini belirtmesi durumunda istifa edeceğini duyurmuş, Emirabadi ise ölenlerden 40'ının ismini Sağlık Bakan Yardımcısı'na verdiğini söyleyerek iddiasında ısrar etmişti.

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