İranlı nükleer bilimci Fahrizade için Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade için Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi.

Haber Merkezi 29 Kasım 2020, 13:57 Son Güncelleme: 29 Kasım 2020, 13:59 AA