Dünya İranlılar Suudiler için casusluk yapıyormuş
ORTADOĞU

İranlılar Suudiler için casusluk yapıyormuş

Danimarka’da 3 İran vatandaşı Suudi Arabistan için casusluk suçlamasından gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod “Olay oldukça ciddi ve tümüyle kabul edilemez” dedi. S. Arabistan’ın Danimarka büyükelçisini çağırdıklarını söyleyen Kofod, “1,5 yıl içerisinde ikinci kez, bölgesel bir gerginlik bizim topraklarımıza taşınıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danimarka Polis İstihbaratı (PET) Genel Müdürü Finn Borch Andersen
Danimarka Polis İstihbaratı (PET) Genel Müdürü Finn Borch Andersen

Danimarka’da 3 İran vatandaşı Suudi Arabistan için casusluk suçlamasından gözaltına alındı. Danimarka Polis İstihbaratı (PET) Genel Müdürü Finn Borch Andersen bir basın toplantısı düzenleyerek, Danimarka’da ikamet eden 3 İran vatandaşının 2012-2018 yıllarında Suudi Arabistan için istihbarat toplamaktan dolayı gözaltına alındığını bildirdi. Söz konusu kişilerin, İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Ahvaz’ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi olduğu ve Danimarka topraklarında bazı kişilere ve şirketlere yönelik Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı ifade edildi. Andersen, suçlanan dördüncü kişinin ise İran istihbaratında görevli bir kişi olduğunu ve Danimarka’da bir kişiye yönelik suikast düzenlemenin yanı sıra Danimarka’ya karşı casusluk yapmaktan dolayı suçlandığını kaydetti.

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