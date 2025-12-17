İşgal bölgelerinde Hanuka’lı provokasyon

Pazar günü Suriye'nin güneyindeki Şeyh Dağı'nda yakılan bir Hanuka menorasının görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Suriye'nin Golan Tepeleri'ni 1967'den beri uluslararası hukuka aykırı olarak işgal altında tutan İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyindeki bazı bölgeleri işgal etmişti. Şeyh Dağı da işgal edilen bölgelerden biri. İsrail askerleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem Mülteci Kampı'nda Hanuka mumlarını yakarken görüntülendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunu İsrail'in “Büyük İsrail” kurma planlarıyla ilişkilendirdi. Gazze'de de mum yakıldığına dair resim ve görüntüler vardı. Bir videoda askerler Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de bulunan Endonezya Hastanesi'nin yıkıntıları üzerinde meşaleler yakarken görülüyordu.

Bir başka görüntüde ise Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir İsrail taburu tarafından yakılan mumlar görüldü. Ekim ayı başında ateşkes kararı alınmasına rağmen İsrail güçleri “sarı hat” olarak adlandırdıkları bölgede mevzilenmeye devam ediyor. İsrail halen Gazze Şeridi'nin en verimli tarım arazileri de dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 53'ünü işgal altında tutuyor. Suriye'de mumların yakılması İsrail'in bir dizi provokasyonunun sonuncusu gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Suriye ile savaşın “kaçınılmaz” olduğunu söylemişti. Bir hafta önce Doha'da düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği “korkunç katliamlardan” dikkatleri başka yöne çekmek için diğer ülkelere “kriz ihraç ettiğini” belirtti.