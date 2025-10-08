Yeni Şafak
İşgalci Gazze'de kana doymuyor: 72 saatte 106 kişiyi öldürdü

İşgalci Gazze'de kana doymuyor: 72 saatte 106 kişiyi öldürdü

04:008/10/2025, Çarşamba
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor.
Haydut devlet İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların durdurulması çağrısına rağmen, son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 106 Filistinliyi katlettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan "saldırıları durdurun" çağrılarını ve Hamas'ın Gazze planına verdiği olumlu yanıtı görmezden gelerek acımasız saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, 4-6 Ekim'de sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 143 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 65'i Gazze kentinde olmak üzere 106 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

SİSTEMATİK KATLİAMDA ISRARCI

Bu saldırıların, İsrail'in uluslararası sükunet çağrılarını görmezden geldiğini ve Gazze'de sivillerin sistematik olarak öldürülmesinde ısrarcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma, saldırıları durdurma ve Gazze'de ateşkesi tesis etmek için ciddi, etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı. Son olarak dün sabah saatlerinde terör devleti, Han Yunus kentinde sivil yerleşkeleri vurdu. El Emel Hastanesi, İsrail saldırısı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.



