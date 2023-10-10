İşgalci İsrail bu kez de Gazze'de 4 ambulansı hedef aldı

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki Haydar Abduşşafi Sağlık Merkezi'nin yakınını bombaladığı ifade edildi.

İşgalci İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısında evi hedef alınan Filistinli bir doktor hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının, Sağlık Bakanlığı ve Rimal Sağlık Merkezi'ni hedef aldığını hatırlatan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in, sağlık kurumlarını kasıtlı olarak hedef almasına tepki gösterdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.