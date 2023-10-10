Katil İsrail kural tanımıyor: Evi hedef alınan Filistinli doktor öldürüldü

İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim`den bu yana sürüyor. Saldırılarda İsrail`de hayatını kaybedenlerin sayısı 900`ü aştı. Gazze ve Batı Şeria`daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 143`ü çocuk, 105`i kadın olmak üzere 704`e yükseldi. Bu sırada İsrail, Gazze`deki 2 mülteci kampını hedef aldı. Bölge adeta enkaz yığınına döndü... Binalar yıkıldı, Filistinliler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. 4 günden geriye ise bu fotoğraflar kaldı: Tüm ailesini kaybedenler, enkazdan kurtarılanlar, gözyaşı dökenler...