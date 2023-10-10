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Katil İsrail kural tanımıyor: Evi hedef alınan Filistinli doktor öldürüldü

İşgalci İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısında evi hedef alınan Filistinli bir doktor hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının, Sağlık Bakanlığı ve Rimal Sağlık Merkezi'ni hedef aldığını hatırlatan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in, sağlık kurumlarını kasıtlı olarak hedef almasına tepki gösterdi.

13:59 . 10/10/2023 Salı
AA
Filistinliler, İsrail'in saldırılarında ölen yakınları için cenaze töreni düzenliyor.

Filistinliler, İsrail'in saldırılarında ölen yakınları için cenaze töreni düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun
Cibaliya Mülteci Kampı
'nda sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evi hedef alınan Said Derabiye isimli doktorun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Derabiye için Şifa Hastanesi'nde sağlık personelinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendiği kaydedildi.

Sağlık kurumlarına saldırılar kınandı

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca İsrail'in, sağlık kurumlarını kasıtlı olarak hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail savaş uçaklarının, Sağlık Bakanlığı ve Rimal Sağlık Merkezi'ni hedef aldığı hatırlatılarak, sağlık kurumlarına saldırıların yaralıların tedavisini olumsuz etkilediği bildirildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.




#İsrail
#Gazze
#Filistin
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