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Dünya

İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İşgalci İsrail'e bağlı belediye ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

15:16 - 27/08/2024 Salı
AA
İşgalci İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor.
İşgalci İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, çok sayıda İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki El-Bostan Mahallesi'nde Filistinli Yunus el-Avde'nin evini buldozerle yerle bir etti.

El-Bostan Mahallesi'nde Filistinlilere ait onlarca ev "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım tehdidiyle karşı karşıya.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

#Doğu Kudüs
#İsrail
#Filistin
#Yunus el-Avde
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