İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı sürüyor. İşgal ordusunun Gazze Şeridi'nin fark bölgelerine yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu beşi çocuk 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Siyonist katillerin gerçekleştirdiği son saldırılarla birlikte işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli hayatını kaybetti.