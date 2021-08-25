İşgalci İsrail Gazze'de yine sivillere ateş açtı

Filistinliler, 15 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için İsrail’e tepki göstermek amacıyla Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında protesto gösterisi düzenledi.

İsrail güçleri, gösteriye katılan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle saldırdı.

14 Filistinli yaralandı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralılardan 5 kişinin gerçek mermi ile yaralandığını aktardı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı açıklamada, halkın talepleri yerine getirilene kadar kitlelerin hareketinin ve halk faaliyetlerinin çeşitli şekillerde işgalci İsrail’e baskı yapmak için devam edeceğini vurguladı. Kanu, işgalci İsrail’in Filistin halkının mesajını anlaması gerektiğini ifade ederek, işgalin halkımızın taleplerine boyun eğip Gazze Şeridi’ndeki kuşatmayı kırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

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Cumartesi günü açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi

Öte yandan İsrail askerlerinin cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'ndan 32 yaşındaki Usame Halid Ideyc'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Ideyc'in 21 Ağustos Cumartesi günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla 21 Ağustos'ta Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

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İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, gösteriler sırasında keskin nişancı bir askerin yakın mesafeden ateş edilmesiyle ağır yaralandığını duyurmuştu.

FOTOĞRAF 12 Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi morgundan alınan Haşaş'ın cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na getirildi. Yüzlerce Filistinlinin omuzunda baba evine getirilen Haşaş'ın naaşı, burada alınan helalliğin ardından kampta kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde kamptaki mezarlıkta defnedildi. Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail'in öldürdüğü 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli İmad Haşaş, düzenlenen törenle toprağa verildi. BiP'te paylaş

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