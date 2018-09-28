İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşları 11, 12 ve 13 olan Filistinli 3 çocuğu gözaltına aldı.
Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih Köyü Meclis Başkanı Naci et-Temimi, İsrail güçlerinin köye düzenlediği baskın sırasında çıkan arbedede 3 çocuğun gözaltına alındığını söyledi.
Gözaltına alınan çocukların isimlerinin Samir Bilal et-Temimi (11), Ahmed Muhammed Hamdan (12) ve Muhammed Abdullatif et-Temimi (13) olduğunu aktaran Temimi, İsrail güçlerinin 3 çocuğu köye yakın bir kampa götürdüğünü kaydetti.
Girişinde İsrail güçlerine ait bir kontrol noktasının bulunduğu Nebi Salih Köyü, sık sık gerginliklere sahne oluyor.