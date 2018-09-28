Dünya İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bir köye düzenledikleri baskında, 11, 12 ve 13 yaşlarında 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri tarafından, çocuklar yaka paça ve orantısız güç kullanılarak gözaltına alınıyor. Fotoğraf: Arşiv
İsrail işgal güçleri tarafından, çocuklar yaka paça ve orantısız güç kullanılarak gözaltına alınıyor. Fotoğraf: Arşiv

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşları 11, 12 ve 13 olan Filistinli 3 çocuğu gözaltına aldı.

Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih Köyü Meclis Başkanı Naci et-Temimi, İsrail güçlerinin köye düzenlediği baskın sırasında çıkan arbedede 3 çocuğun gözaltına alındığını söyledi.

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İntifadanın sembolü olan Filistinli genç böyle tutuklandı
Korkak 22 İsrail askerinin 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu El-Halil'de gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.
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  • Gözaltına alınan çocukların isimlerinin Samir Bilal et-Temimi (11), Ahmed Muhammed Hamdan (12) ve Muhammed Abdullatif et-Temimi (13) olduğunu aktaran Temimi, İsrail güçlerinin 3 çocuğu köye yakın bir kampa götürdüğünü kaydetti.

Girişinde İsrail güçlerine ait bir kontrol noktasının bulunduğu Nebi Salih Köyü, sık sık gerginliklere sahne oluyor.

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"Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail askerlerinin 14 yaşındaki Filistinli çocuğu gözleri bağllı gözaltına alırken çekilen ve İntifadanın sembolü haline gelen o fotoğrafı göstererek, "İsrail bir terör devletidir. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin insafına da bırakmayacağız" dedi.
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