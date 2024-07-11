İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze'de işgalci İsrail soykırımını takip eden gazeteci Momen Faiz, hastaneye getirilen yaralı bir bebeğin görüntülerini paylaştı. Henüz birkaç aylık olan bebeğin tüm vücudunun yara bere içinde olduğu görüldü. İsrail kıyımından kurtulan minik bebek, yaşadığı şokun ve acıların etkisiyle ağlayamadı.