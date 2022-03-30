İşgalci İsrail güçleri Filistinlileri kanser merkezine kabul etmiyor
İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'nin kanser merkezleri Filistinli kanser hastalarını reddediyor. Eylül ayından bu yana yaklaşık 500 kişi geri çevrildi ve ölüme mahkum edildi.16 yaşındaki Gazzeli lösemili Salem al-Nawati, İsrail'in seyahat izni vermemesi ve hastane masraflarını ödemediği gerekçesiyle geri çevrildi. Bir süre sonra ise vefat etti.
Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesi'ndeki kanser ünitesinin genellikle hareketli koridorları ürkütücü bir şekilde sessiz duruyor ancak bu hastalığa yakalanan Filistinlilerin sayısında herhangi bir düşüş olmadığı için değil. Bunun yerine, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'nin ana kanser merkezi yeni hastaları kabul etmiyor. Eylül ayından bu yana yaklaşık 500 kişi geri çevrildi.
Hastanenin başhekim yardımcısı Dr Fadi al-Atrash, "Tarihimizde ilk kez yeni hasta kabul etmeme kararı almak zorunda kaldık ve gelecekte bazı bölümleri kapatmak zorunda kalabileceğimiz çok kritik bir durumla karşı karşıyayız. Halihazırda bakımımız altında olan hastaların tedavisini durdurmak zorunda kalabiliriz." diyerek sözlerine devam ediyor.
Bu yılın başlarında, 16 yaşındaki Gazzeli lösemili Salem al-Nawati, amcası ona bir hastane yatağı verilmesi için savaşırken Ramallah'taki Sağlık Bakanlığı çöktü ve kısa bir süre sonra çocuğun öldüğü ilan edildi. Ailesi, Gazzelilerin Batı Şeria'ya erişimini kontrol eden İsrail'in, güvenlik nedenleriyle Salem'in çıkışını bir ay geciktirerek, seyahat izni vermeyi reddettiğini söyledi. Nablus'a vardığında faturaları hastane tarafından ödenmediği için hastane onu geri çevirdi. Salem'in durumu günden güne kötüleşti.