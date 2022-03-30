İşgalci İsrail güçleri Filistinlileri kanser merkezine kabul etmiyor

Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesi'ndeki kanser ünitesinin genellikle hareketli koridorları ürkütücü bir şekilde sessiz duruyor ancak bu hastalığa yakalanan Filistinlilerin sayısında herhangi bir düşüş olmadığı için değil. Bunun yerine, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'nin ana kanser merkezi yeni hastaları kabul etmiyor. Eylül ayından bu yana yaklaşık 500 kişi geri çevrildi.

DÜNYA İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki çocukların yüzde 91'i travma yaşadı

Hastanenin başhekim yardımcısı Dr Fadi al-Atrash, "Tarihimizde ilk kez yeni hasta kabul etmeme kararı almak zorunda kaldık ve gelecekte bazı bölümleri kapatmak zorunda kalabileceğimiz çok kritik bir durumla karşı karşıyayız. Halihazırda bakımımız altında olan hastaların tedavisini durdurmak zorunda kalabiliriz." diyerek sözlerine devam ediyor.

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Bu, tedavilerin zamanında yapılmadığı için daha fazla insanın kanserden ölebileceği anlamına geliyor.

OYNAT 00:50 İşgalci İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların fotoğrafları bir evin enkazında sergilendi Gazze'de If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği, işgalci İsrail tarafından düzenlenen son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenledi.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İşgalci İsrail'in geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergilendi. If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği tarafından düzenlenen sergi, işgalci İsrail'in 14 Mayıs'taki saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde gerçekleştirildi.



Sergide, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafları, oyuncak bebekler, hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarının karton maketleri yer aldı. BiP'te paylaş

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Jamal al-Nawati, Salem'in tedavisinin hızlanmasını isteyen bir mektup gönderdi.

Bu yılın başlarında, 16 yaşındaki Gazzeli lösemili Salem al-Nawati, amcası ona bir hastane yatağı verilmesi için savaşırken Ramallah'taki Sağlık Bakanlığı çöktü ve kısa bir süre sonra çocuğun öldüğü ilan edildi. Ailesi, Gazzelilerin Batı Şeria'ya erişimini kontrol eden İsrail'in, güvenlik nedenleriyle Salem'in çıkışını bir ay geciktirerek, seyahat izni vermeyi reddettiğini söyledi. Nablus'a vardığında faturaları hastane tarafından ödenmediği için hastane onu geri çevirdi. Salem'in durumu günden güne kötüleşti.