İşgalci İsrail insanlığa karşı suç işliyor: ​Irkçı apartheid rejimi​

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail yönetiminin, Filistinlilere karşı ırkçı apartheid rejimi uyguladığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayımladığı 213 sayfalık “Bir eşik aşıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları” başlıklı raporda, İsrail’in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil işgal altındaki Filistin topraklarının çoğunda hayatın birçok alanında Yahudilere ayrıcalık tanırken, Filistinlilere karşı düzenli olarak ayrımcılık yaptığı vurgulandı. Raporda, İsrail’in sınır, hava sahası, insan ve mal hareketi, güvenlik ile kimlik belgesi alınmasına olanak sağlayan nüfus kaydı konusunda kontrolü elinde bulundurduğu kaydedildi.

SİSTEMATİK BASKI

Raporda, Tel Aviv hükümetinin, İsrail ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi İsraillilerin Filistinliler üzerinde baskınlığını sürdürme niyetini gösterdiği, bu niyet üzerinden Filistinlilere yönelik sistematik baskı yaptığı ve insanlık dışı uygulamalara başvurduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.

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GERİ DÖNEMİYORLAR

Ayrıca İsrail’in kurulduğu 1948’de Filistin’den çıkarılan 700 binden fazla Filistinlinin ve torunlarının İsrail’e veya işgal altındaki Filistin topraklarına dönmesine izin verilmediği, çok sayıda Filistinli karı kocanın da İsrail’de aileleriyle yaşamalarına karşı ikametgah haklarında kısıtlamalara gidildiğine işaret edildi.

AYRIMCI POLİTİKALAR

Raporda, İsrail’e Filistinlilere yönelik apartheid rejimi ve ayrımcı politikalarına son vermesi ve işgal altındaki Filistin toprakları dahil Filistinlilerin haklarına saygı göstermesi, Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria, Doğu Kudüs’e giriş ve buralardan çıkışlarına yönelik seyahat yasağını kaldırması, keyfi kısıtlamalara son vermesi, 1948’de evlerini terk etmek durumunda kalan Filistinlilerin veya bu kişilerin torunlarının işgal altındaki Filistin topraklarına dönmesine izin vermesi çağrısı yapıldı. Raporda, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de İsrail’in apartheid rejimi ve baskıları nedeniyle endişelerini bildiren açıklamalar yapmaları çağrısında bulunuldu. Öte yandan Birleşmiş Milletler’e (BM) baskı ve ayrımcılığı soruşturmak için uluslararası bir komisyon kurması, bu suçlara karışan İsrailli yetkililere mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda önlemler dahil yaptırım uygulaması da tavsiye edildi.

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OYNAT 00:53 İşgalci İsrail güçleri 13 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırdı İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve zulmü devam ediyor. El Halil'de yaşanan olaylar sırasında orantısız güç kullanan İsrail güçleri 13 yaşındaki Moataz Al-Zrou'a biber gazı ile müdahale etti. Moataz Al-Zrou'a o anları anlatarak, “Ben sadece bisikletimi arıyordum. İsrailli polisin bisikletimi nerede olduğunu biliyor diye ona sormaya gittim. Sonra bana aniden biber gazı ile saldırdı” dedi. BiP'te paylaş

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