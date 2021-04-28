Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İşgalci İsrail insanlığa karşı suç işliyor Irkçı apartheid rejimi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail insanlığa karşı suç işliyor: ​Irkçı apartheid rejimi​

İşgalci İsrail insanlığa karşı suç işliyor: Irkçı apartheid rejimi

İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda Filistinlilere yönelik uygulamalarıyla ırkçı apartheid rejimi uyguladığı belirtildi. Yayımlanan rapora göre işgalci rejimin, işgal altındaki Filistin topraklarının çoğunda hayatın birçok alanında Yahudilere ayrıcalık tanırken, Filistinlilere karşı düzenli olarak ayrımcılık yaptığı vurgulandı. İsrail’in insanlığa karşı suç işlediği tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail insanlığa karşı suç işliyor: ​Irkçı apartheid rejimi​
İşgalci İsrail polisi Kudüs’te teravih sonrası Filistinlileri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail yönetiminin, Filistinlilere karşı ırkçı apartheid rejimi uyguladığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayımladığı 213 sayfalık “Bir eşik aşıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları” başlıklı raporda, İsrail’in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil işgal altındaki Filistin topraklarının çoğunda hayatın birçok alanında Yahudilere ayrıcalık tanırken, Filistinlilere karşı düzenli olarak ayrımcılık yaptığı vurgulandı. Raporda, İsrail’in sınır, hava sahası, insan ve mal hareketi, güvenlik ile kimlik belgesi alınmasına olanak sağlayan nüfus kaydı konusunda kontrolü elinde bulundurduğu kaydedildi.

SİSTEMATİK BASKI

Raporda, Tel Aviv hükümetinin, İsrail ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi İsraillilerin Filistinliler üzerinde baskınlığını sürdürme niyetini gösterdiği, bu niyet üzerinden Filistinlilere yönelik sistematik baskı yaptığı ve insanlık dışı uygulamalara başvurduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.

GERİ DÖNEMİYORLAR

Ayrıca İsrail’in kurulduğu 1948’de Filistin’den çıkarılan 700 binden fazla Filistinlinin ve torunlarının İsrail’e veya işgal altındaki Filistin topraklarına dönmesine izin verilmediği, çok sayıda Filistinli karı kocanın da İsrail’de aileleriyle yaşamalarına karşı ikametgah haklarında kısıtlamalara gidildiğine işaret edildi.

AYRIMCI POLİTİKALAR

Raporda, İsrail’e Filistinlilere yönelik apartheid rejimi ve ayrımcı politikalarına son vermesi ve işgal altındaki Filistin toprakları dahil Filistinlilerin haklarına saygı göstermesi, Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria, Doğu Kudüs’e giriş ve buralardan çıkışlarına yönelik seyahat yasağını kaldırması, keyfi kısıtlamalara son vermesi, 1948’de evlerini terk etmek durumunda kalan Filistinlilerin veya bu kişilerin torunlarının işgal altındaki Filistin topraklarına dönmesine izin vermesi çağrısı yapıldı. Raporda, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de İsrail’in apartheid rejimi ve baskıları nedeniyle endişelerini bildiren açıklamalar yapmaları çağrısında bulunuldu. Öte yandan Birleşmiş Milletler’e (BM) baskı ve ayrımcılığı soruşturmak için uluslararası bir komisyon kurması, bu suçlara karışan İsrailli yetkililere mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda önlemler dahil yaptırım uygulaması da tavsiye edildi.

İşgalci İsrail güçleri 13 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırdı
OYNAT 00:53
İşgalci İsrail güçleri 13 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırdı
İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve zulmü devam ediyor. El Halil'de yaşanan olaylar sırasında orantısız güç kullanan İsrail güçleri 13 yaşındaki Moataz Al-Zrou'a biber gazı ile müdahale etti. Moataz Al-Zrou'a o anları anlatarak, “Ben sadece bisikletimi arıyordum. İsrailli polisin bisikletimi nerede olduğunu biliyor diye ona sormaya gittim. Sonra bana aniden biber gazı ile saldırdı” dedi.

BAE Kudüs’ten aldığı mülkleri İsrail’e satıyor
DÜNYA
BAE Kudüs’ten aldığı mülkleri İsrail’e satıyor
Abone Ol Google News
Kilosu 30 dolar

Kilosu 30 dolar

​2 kişi kaçak avlanırken yakalandı.
Bu görüntüler Müslüman bir ülkeden değil

Bu görüntüler
Müslüman bir ülkeden değil

​Rakip takım oyuncusu orucunu açabilsin diye maçı durdurdular.
Resmen öldürmeye gelmişler

Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı.
Galip yok ama <br>avantaj Chelsea'nin

Galip yok ama
avantaj Chelsea'nin

​Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu.

Personel Genel Müdürlüğü genelge ile duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesini açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.

Bu sefer de ​'Halk Ekmek' üzerinden yaptılar.

​AK Parti'den Biden'a karşı sert tepki.

Eminönü'ne akın ettiler

Eminönü'ne akın ettiler

​Kapanma yoğunluğu böyle görüntülendi.
'Ben Türküm'

'Ben Türküm'

Almanya için oynayan yıldız isimden flaş sözler.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.