İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'deki Kızılay ekiplerinin, İsrail ordusunun gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail ordusunun Yamun kasabasına baskın düzenlediği, sokaklara asker konuşlandırdığı ve kasaba sakinlerinin araçlarında arama yaptığı ifade edildi.

Aktivistler de İsrail ordusunun kasabaya konuşlanmasına ilişkin videolar yayınladı. Videolardan birinde genç bir Filistinlinin gözaltına alındığı ve kötü muameleye maruz kaldığı görülüyor.







