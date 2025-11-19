Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

09:0119/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail ordusunun gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.
İşgalci İsrail ordusunun gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine bağlı Yamun kasabasına düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk ağır yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'deki Kızılay ekiplerinin, İsrail ordusunun gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail ordusunun Yamun kasabasına baskın düzenlediği, sokaklara asker konuşlandırdığı ve kasaba sakinlerinin araçlarında arama yaptığı ifade edildi.

Aktivistler de İsrail ordusunun kasabaya konuşlanmasına ilişkin videolar yayınladı. Videolardan birinde genç bir Filistinlinin gözaltına alındığı ve kötü muameleye maruz kaldığı görülüyor.



#Batı Şeria
#Cenin
#İsrail ordusu
#Yamun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalleler listesi açıklandı: 19 Kasım Çarşamba Bursa’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?