İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi.
Nablus kenti ile Asker Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen baskınlarda İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail ordusu baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.
Kalkilya'nın çeşitli mahallelerine düzenlenen baskınlarda dükkanlar ve evlerde arama yapıldı.
İsrail ordu güçleri ayrıca Selfit, Cenin ve El Halil kentlerine de baskınlar düzenledi.