İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 719 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 200 kişi yaralandı.