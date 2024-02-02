|
Dünya

İşgalci İsrail'den yaptırıma cevap: Acil durum ilan ediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran aşırılık yanlısı yerleşimciler için yaptırım uygulama kararına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan cevap geldi. Netanyahu “İsrail, yasaları çiğneyen tüm İsraillilere karşı her yerde harekete geçmektedir; bu nedenle istisnai tedbirler gereksizdir” dedi.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
11:39 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 12:48 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden.
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Biden, aşırılık yanlısı yerleşimciler de dahil olmak üzere Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini yöneten veya bu eylemlere katılanlara karşı ABD'nin yaptırım uygulamasına izin veren bir yürütme emri imzaladığını açıkladı.


Biden, bu adımın hem Filistin hem de İsrail halkının güvenliği için atıldığına dikkat çekti. Yaptırım kapsamında 4 İsraillinin ABD'ye giriş izninin askıya alınması ve ABD'deki mal varlıklarına ulaşmalarının engellenmesi yer alıyor.



İsrail'den yaptırıma cevap


İsrail Başbakanlığı'ndan Netanyahu adına yapılan açıklamada “Judea ve Samaria'da yaşayanların ezici çoğunluğu yasalara saygılı vatandaşlardır ve birçoğu şu anda İsrail'i savunmak için asker ve yedek asker olarak savaşmaktadır. İsrail, yasaları çiğneyen tüm İsraillilere karşı her yerde harekete geçmektedir; bu nedenle istisnai tedbirler gereksizdir” denildi.


“Bu tehditle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan ediyoruz”


Biden'ın aşırılıkçı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emrinde, “Bu tür eylemler Batı Şeria, Gazze, İsrail ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmakta ve ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini baltalamaktadır. Bu eylemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum ve bu tehditle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan ettim” ifadeleri yer aldı.


#İsrail
#ABD
#Joe Biden
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK erken emeklilik için tek şartı açıkladı: 3600, 4500 ve 5400 prim ile...