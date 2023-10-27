İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk katledildi

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk da katledildi.
Mansur, BM Genel Kurulunda "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerini" ele almak amacıyla düzenlenen Özel Acil Oturum'da konuştu.
Gazze'de 18 bin kişinin yaralandığını bunların çoğunun hastane koridorlarında tedavi gördüklerini aktaran Mansur, İsrail'in Gazze'deki evlerin yüzde 40'ını yıktığını, 1,4 milyon Filistinlinin de yerinden edildiğini söyledi.
Mansur ayrıca "Her gün Gazze'de neredeyse 1000 kişi ölüyor, buna rağmen yeterli dayanışmayı göremiyoruz, nedenini anlayamıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.
İsrail'in böyle hareket etmesinin arkasında uluslararası hukukun kendisi dışında herkese uygulanması gerektiğini düşünmesi olduğuna işaret eden Mansur, ayrıca Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'un çalıştığı sırada İsrail'in saldırısında eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybettiğini öğrendiğini hatırlattı.