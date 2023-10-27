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Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk katledildi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, bin 700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk bin 600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor." dedi.

07:36 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 07:53 - 27/10/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk da katledildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk da katledildi.

Mansur, BM Genel Kurulunda "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerini" ele almak amacıyla düzenlenen Özel Acil Oturum'da konuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının "vahşi ve barbarca olduğunu ve bu suçun sona erdirilmesi gerektiğini" vurgulayan Mansur,
"İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, bin 700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk bin 600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor."
diye konuştu.
Mansur, Gazze'de çalışan BM personelinin ve doktorların görevleri için ağır bedel ödediklerini belirterek,
"Gazze'deki hastaneler ölülerin saklandığı buzdolaplarına dönüştü. Gazze'nin her yerinde ölüm ve yıkım var, güvenli tek yer yok. İbadethaneler, UNRWA okulları İsrail'in bombardımanından kurtulamadı."
ifadelerini kullandı.

Gazze'de 18 bin kişinin yaralandığını bunların çoğunun hastane koridorlarında tedavi gördüklerini aktaran Mansur, İsrail'in Gazze'deki evlerin yüzde 40'ını yıktığını, 1,4 milyon Filistinlinin de yerinden edildiğini söyledi.

Mansur ayrıca "Her gün Gazze'de neredeyse 1000 kişi ölüyor, buna rağmen yeterli dayanışmayı göremiyoruz, nedenini anlayamıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in böyle hareket etmesinin arkasında uluslararası hukukun kendisi dışında herkese uygulanması gerektiğini düşünmesi olduğuna işaret eden Mansur, ayrıca Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'un çalıştığı sırada İsrail'in saldırısında eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybettiğini öğrendiğini hatırlattı.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Riyad Mansur
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