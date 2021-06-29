İşgalciden çirkin teklif: ​İnsani yardımın geçmesi için şart koştu

Terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze’ye, yardımların girişine izin verilmesi için çirkin bir şart koştu. Hamas kaynaklarının verdiği bilgilere göre İsrail, binlerce Müslüman Filistinli’nin açlık sınırında olduğu ve zor günler geçirdiği Gazze’ye gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaçların girişine izin verilmesi için Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin iadesini şart koşuyor. Kaynaklar, Birleşmiş Milletler’in (BM) gözetimindeki anlaşmanın sadece yakıt teslimatıyla sınırlı olduğunu ve bunun da ancak sükûnetin sağlanması halinde devam edeceğini ifade etti.

ATEŞKESİ ZORA SOKUYOR

BM, İsrail’in Gazze’ye son saldırıları sonrası “istikrarlı bir ateşkes için” harekete geçmiş ve iki tarafın temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Yapılan anlaşma kapsamında, Gazze’deki elektrik ihtiyacını karşılamak için, Katar tarafından finanse edilen yakıt teslimatlarının gerçekleşmesi kararlaştırılmıştı. Akaryakıt tankerleri dün sabah Kerim Şalom geçiş noktasından Gazze’ye girdi fakat ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin geçişine müsaade edilmedi. İsrail’in ilaç, gıda ve yakıt gibi insani yardım malzemelerinin Gazze’ye girişini kısıtlaması, uzun vadeli bir ateşkesin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Silvan’ı kurtar kampanyası

İsrail’in Doğu Kudüs’teki yasa dışı tahliye politikalarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Silvan Mahallesi’ndeki yaklaşık bin 500 Filistinliye evlerini yıkmaları için mühlet veren işgalci İsrail yönetimi, yıkmayanlara 20 bin dolar para cezası vereceğini duyurmuştu. Şimdiden 17 evi yıkan ve Filistinlileri bölgeden çıkaran İsrail, mahalleye arkeolojik park yapmak istediğini duyurmuştu. İsrail’in uyguladığı zulme binlerce kişi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. #SaveSilwan (Silvan’ı kurtar) adını verdikleri kampanya ile ses getiren aktivistler, İsrail’in yıkımları durdurması için uluslararası dayanışma talep ediyor. Ayrıca kullanıcılar, Batılı ülkeleri, Filistinlileri Kudüs’ten zorla kovmaya devam eden İsrail’i silahlandırmayı bırakmaya da çağırdılar.