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İşgalcilerden Filistinlilere kezzaplı saldırı: Çadırlara dron ile saldırıyorlar

İsrailli Yahudi işgalciler, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdı.

23:55 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:55 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Berriye er-Reşadiye bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

İşgalcilerden Filistinlilere kezzaplı saldırı: Çadırlara dron ile saldırıyorlar

Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 40 yaşındaki Muhammed Avvad er-Reşadiye'nin ailesiyle kaldığı çadıra dron kullanarak kezzap döktüğünü söyledi.

Saldırıda çadırın büyük hasar gördüğünü aktaran Bericiyye, 9 kişiden oluşan ailenin, yaralanmadan çadırdan çıkmayı başardığını aktardı.

İsrail saldırılarının altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler

Saldırılar her geçen gün artıyor

Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 7 Ekim'den bu yana Arab er-Reşadiye bölgesindeki Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.



#Filistin
#İsrail
#Gazze
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