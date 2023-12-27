İşgalcilerden Filistinlilere kezzaplı saldırı: Çadırlara dron ile saldırıyorlar

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı, 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.