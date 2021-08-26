Dünya İşgalcinin ateşle oyunu Radikal Yahudiler Aksada ayin düzenlemeye başladı
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İşgalcinin ateşle oyunu: Radikal Yahudiler Aksa'da ayin düzenlemeye başladı

İşgalci İsrail hükûmetinin, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ayin düzenlemesine izin vererek bölgedeki statükoyu değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalcinin ateşle oyunu: Radikal Yahudiler Aksada ayin düzenlemeye başladı
Mescid-i Aksa’da ayin düzenleyen Yahudiler

YASİR ERKUŞ

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Haham Yehuda Glick, bu ayinleri gizleme gereği dahi hissetmeden canlı yayınla paylaşıyor.

ABD doğumlu aşırı sağcı eski milletvekili Glick, on yıllardır statükoyu değiştirme çabalarına öncülük ediyor. Glick’e göre hükûmetin politikası, aşırı sağcı partilere liderlik eden eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görev süresi esnasında değişmeye başladı.

NYT’nin haberine göre Glick, 5 yıl önce polisin kendisi ile birlikte Yahudi inananların Mescid-i Aksa’da ayin düzenlemesine izin vermeye başladığını söyledi. Ayine katılan kişi sayısının “sessizce arttığını” belirten Haham Glick, tepkiyi önlemek için ise hiçbir zaman geniş çapta duyuru yapmadıklarını itiraf etti.

İsrail’in 1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana statüko, Harem-i Şerif içerisinde “gerekli kurallara uymaları şartıyla” gayrimüslimlerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin verilmesi ile birlikte bölgede ibadet etmelerinin ise yasak olması yönünde.

Gazze'nin İsrail sınırında protesto
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Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını protesto için İsrail sınırında düzenlenen gösteriye katıldı.
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Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.
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Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi.
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Haberde, İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.
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Gazze'nin İsrail sınırında protesto
Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında toplanan çok sayıda Filistinli, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etti. İsrail, Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalede bulundu.

İsrail ordusuna ait zırhlı araç taşıyıcıya yüklenirken devrildi
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İsrail ordusuna ait zırhlı araç taşıyıcıya yüklenirken devrildi
İşgalci İsrail ordusuna ait zırhlı personel aracı taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. Öte yandan zırhlı aracın devrilme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın taşıyıcıya yüklendiği esnada devrilerek yan yattığı görülüyor.

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