İşkence ve taciz zirve yaptı: İşgalci İsrail'in zindanlarında vahşet yaşanıyor

İnsan hakları savunucuları, terör devletin İsrail'in zindanlarında mahkemeye çıkarılmadan gözaltında tutulan Filistinlilerin, tutukevlerinde şiddet, işkence, darp, aç bırakılma ve cinsel taciz gibi insan hakları ihlallerine maruz kaldığını belirtiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki Filistinlileri gözaltına alıp "idari tutukluluk" ve savaş esiri gibi "Yasa dışı Savaşçı Yasası" kapsamında hapishanelere yerleştirdiğini belirterek uluslararası hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunduklarını kaydetti.

AÇ BIRAKMA VE ÇIPLAK ARAMA

"İşgalci gücün hapishanelerinde, bugün itibarıyla yılbaşındaki toplam mahkum sayısının 8 bin 600 civarında olduğu tahmin ediliyor" diyen Benchemsi, "Bunların tümü, uluslararası hukuk kapsamındaki hukuki süreçlere ilişkin garantilerin ihlali" değerlendirmesini yaptı. Benchemsi, Filistinli erkeklerin hapsedildiği Nakab gibi cezaevlerinde işkence, darp ve aç bırakma, kadınların tutulduğu Hasharon gibi cezaevlerindeyse çıplak arama ve cinsel taciz vakalarının sıklıkla görüldüğüne dikkati çekti.

ÇÖL ŞARTLARINDA ZULÜM

Benchemsi, Nakab hapishanesinin de Filistinli erkekler için en kötü tutukevlerinden olduğunu vurgulayarak, "Burası temelde büyük bölümü çadırlardan yapılmış bir çöl hapishanesi. Burada İsrail'in özel bir birimi var ve hücrelere acımasız baskınlar düzenledikleri biliniyor. Bu baskınlardan birinde 2019'da bir mahkum öldü" diye konuştu.

ÇIPLAK ŞEKILDE DÖVÜLÜYORLAR

Filistin Esirler Çalışmaları Merkezi Sözcüsü Amina el-Taveel, İsrail hapishanelerinde ağır darp sonucu hayatını kaybeden Filistinliler olduğunu aktararak, mahkumların çıplak şekilde bağlandığını ve belirli oturma pozisyonunda şiddetle dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Kulakları kesiliyor

"Sadece Filistinli tutuklu sayısından değil, gözaltına alındıkları ilk andan itibaren yapılan uygulamalardan bahsediyoruz" diyen Taveel, "Ağır darp, ceza, taciz, tecavüz tehdidi, tamamen çıplak fotoğraf çekimi, özel hayatın ihlali gibi. Bazı mahkumların kafatasında, çenesinde, göğsünde, sırtında veya omurgasında kırıklar oluyor. Kulakları kesilen veya İsrailli askerlerin gözlerinde sigara söndürdüğü için gözlerini kaybeden mahkumları hayal edin" sözleriyle işgalci gücün zindanlarında yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.







