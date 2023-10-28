İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan dünyaya Gazze çağrısı: İsrail'i durdurun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nin sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok uluslararası aktöre mesaj gönderdi.





Taha bu mesajlarında, uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı ve savaş suçuna maruz kalan Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasını istedi.





Taha ayrıca, "Gazze'de binlerce can kaybının yanı sıra altyapının kasıtlı olarak tahrip edildiği ve yüzbinlerce kişinin tehcire zorlandığı" bir uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlaliyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.







