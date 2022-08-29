İslam'a hakaretin 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiği Fransa'da Macron'u hedef alan şarkıcının mikrofonu kapatıldı

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendiren Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret eden şarkıcının mikrofonunu kapattı.
Şarkıcı Marc Rebillet'in , Le Touquet müzik festivalinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret ettiği gerekçesiyle mikrofonu kapatıldı. Macron'a sarf ettiği sözler nedeniyle konseri iptal edilen şarkıcıdan konser için ödenen ücret de geri istendi.
KONSER ÜCRETİNİN İADESİNİ İSTEDİLER
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Marc Rebillet, "Emmanuel Macron'u biraz gölgelemek" istediğini söyleyerek bu söylemlerinin ardından Le Touquet festivali organizatörlerinin mikrofonunu kestiğini ve konser ücretinin iadesini istediklerini duyurdu.
MACRON HENÜZ FESTİVALDE DEĞİLDİ
Öte yandan Le Touquet festivaline katılacağı bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Marc Rebillet'in kendisine hakaret ettiği anlarda alanda olmadığı öğrenildi.