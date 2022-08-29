Dünya İslama hakaretin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği Fransada Macronu hedef alan şarkıcının mikrofonu kapatıldı
AVRUPA

İslam'a hakaretin 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiği Fransa'da Macron'u hedef alan şarkıcının mikrofonu kapatıldı

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret eden şarkıcı Marc Rebillet'in mikrofonu kapatıldı. Konseri iptal edilen şarkıcıdan konser için ödenen ücret de geri istendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İslama hakaretin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği Fransada Macronu hedef alan şarkıcının mikrofonu kapatıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendiren Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret eden şarkıcının mikrofonunu kapattı.

Şarkıcı Marc Rebillet'in , Le Touquet müzik festivalinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret ettiği gerekçesiyle mikrofonu kapatıldı. Macron'a sarf ettiği sözler nedeniyle konseri iptal edilen şarkıcıdan konser için ödenen ücret de geri istendi.

KONSER ÜCRETİNİN İADESİNİ İSTEDİLER

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Marc Rebillet, "Emmanuel Macron'u biraz gölgelemek" istediğini söyleyerek bu söylemlerinin ardından Le Touquet festivali organizatörlerinin mikrofonunu kestiğini ve konser ücretinin iadesini istediklerini duyurdu.

MACRON HENÜZ FESTİVALDE DEĞİLDİ

Öte yandan Le Touquet festivaline katılacağı bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Marc Rebillet'in kendisine hakaret ettiği anlarda alanda olmadığı öğrenildi.

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