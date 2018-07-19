İslamofobinin kaynağı BAE

"Spinwatch: Public Interest Investigations" tarafından yayınlanan 50 sayfalık rapora göre, BAE, agresif ve "gizli" lobi faaliyetleriyle İngiltere ve ABD'nin iç ve dış politikalarına etki etti. Bu ülkelere milyarlarca dolarlık krediler vermeyi teklif eden BAE'nin, batı medyasını, Körfez ülkesinin otokrasi sistemine yönelik bir tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler hareketi (İhvan) karşıtı yayınlara kaynaklık ettiği ve yönettiği belirtildi. Raporda, İngiliz medya kuruluşlarının neden olduğu İhvan karşıtı histerinin bir bütün olarak Müslümanların tamamına yönelik tutumları kötüleştirdiği ifade edildi.

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