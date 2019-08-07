Dünya İspanyada hükümetsiz 100 gün geride kaldı
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İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, hükümetsiz 100 gün geride kaldı. Sosyalist lider ve Başbakan Pedro Sanchez'in hükümet kuramaması halinde 24 Eylül'de meclisin feshedilmesi ve 10 Kasım'da yeniden erken seçim yapılması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
İspanya'da 28 Nisan'da erken genel seçim yapılmıştı.
İspanya'da 28 Nisan'da erken genel seçim yapılmıştı.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından ülkede hükümetsiz 100 gün geride kalırken, siyaset uzmanları, kasım ayında yine sandığa gidilebileceğini belirtiyor.

Son 4 yılda üç kez genel seçime giden İspanya, 2008-2014 arasında yaşadığı ekonomik krizin ardından ortaya çıkan yeni siyasi partilerin ülkedeki siyasi dengeleri değiştirmesinden ve İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalonya özerk yönetiminin girişimleri sonrasında oluşan siyasi belirsizlikten çıkamıyor.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), geride kalan üç ayda hükümet kurmayı başaramadı.

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Kral 6. Felipe'den haziran başında aldığı hükümet kurma yetkisinden sonra yürüttüğü müzakerelerde ilerleme kaydedememiş ve 25 Temmuz'da mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

PSOE'nin seçimlerden birinci parti çıkmasından dolayı azınlık hükümeti kurmasının önünün açılması gerektiğini savunan Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partilerini çekimser oy kullanmayıp hükümetin kurulmasını bloke etmekle suçluyor.

Bakanlıkların dağılımında anlaşma sağlanamadı

Sanchez ayrıca meclisteki güven oylamasıyla ilgili genel kurul görüşmelerinin son gününde sunduğu koalisyon hükümeti teklifini, "bakanlıkların dağılımında anlaşma sağlanamadığı" için reddeden aşırı sol görüşlü Podemos partisine de yeni bir müzakere için açık kapı bırakmıyor.

İspanyol basınındaki haberlerde, 25 Temmuz'da ret kararı çıkan güven oylamasından sonra PSOE ve Podemos yetkilileri arasında hükümeti kurma çalışmalarına ilişkin hiçbir temasın olmadığının altı çiziliyor.

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Siyaset uzmanları, Sanchez'in hükümet kuramaması halinde siyasi takvim gereği 24 Eylül'de meclisin feshedileceğini hatırlatarak 10 Kasım'da yeni bir erken seçime gidilmesinin her geçen gün güçlenen bir olasılık olduğuna vurgu yapıyor.

Siyasi analizlerde, 28 Nisan genel seçimlerindeki oylarını 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde biraz daha artıran PSOE'nin olası bir yeni erken seçimde mevcut milletvekili sayısını artırmak ve bu şekilde hükümetin kurulması için diğer siyasi partilerin üzerinde baskı kurmak istediği yorumları yapılıyor.

Çekimser oy ile destek!

Mevcut meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak çoğunluğa (176 milletvekili) sahip bulunuyor. Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin "çekimser" oy kullanarak dışarından destek vermesi olarak gösteriliyordu.

Mecliste temsil edilen Katalan ve Bask bölgelerinin siyasi partileri, PSOE ve Podemos'un anlaşması halinde dışarından destek vereceklerini açıklamışlardı.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

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