İspanya'ya kaçak girmeye çalışan göçmenler torpido gözünde saklanmış halde bulundu

Fas'ın kuzeyindeki İspanya toprağı olan Melilla'ya girmeye çalışan göçmenlerin yakalandığı yer polisleri şoka uğrattı.

Biri bagajın alt kısmından diğeri de motorla torpido gözü arasından çıkan göçmenlerin, 19 yaşlarında ve Gineli oldukları aktarıldı.

Susuzluktan bilinçleri kapandı

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Gine'den Melilla'ya bu şekilde gelen göçmenlerin uzun süredir susuz kaldığı ve bilinçlerinin bir kısmının kapandığı açıklandı.

Polis araması sırasında yakalanan ve bulundukları yerden çıkarılan göçmenler, bölgedeki göçmen merkezine teslim edildi.