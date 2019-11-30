Dünya İspanyaya kaçak girmeye çalışan göçmenler torpido gözünde saklanmış halde bulundu
AVRUPA

İspanya'ya kaçak girmeye çalışan göçmenler torpido gözünde saklanmış halde bulundu

Fas'ın kuzeyinden İspanya'ya araba içinde geçmeye çalışan göçmenlerin saklandığı yer polisleri şoka uğrattı. Biri bagajın alt kısmından diğeri ise motorla torpido arasından çıkan göçmenler bölgedeki göçmen merkezine teslim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Göçmenler araçta saklanmış halde bulundu.
Göçmenler araçta saklanmış halde bulundu.

Fas'ın kuzeyindeki İspanya toprağı olan Melilla'ya girmeye çalışan göçmenlerin yakalandığı yer polisleri şoka uğrattı.

Biri bagajın alt kısmından diğeri de motorla torpido gözü arasından çıkan göçmenlerin, 19 yaşlarında ve Gineli oldukları aktarıldı.

Susuzluktan bilinçleri kapandı

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Gine'den Melilla'ya bu şekilde gelen göçmenlerin uzun süredir susuz kaldığı ve bilinçlerinin bir kısmının kapandığı açıklandı.

Polis araması sırasında yakalanan ve bulundukları yerden çıkarılan göçmenler, bölgedeki göçmen merkezine teslim edildi.

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