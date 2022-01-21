İspanyol Medyası:1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin yeni mücevheri

Saffet Özdemir

Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak. Köprü, İspanyol medyası Viajes'de (Viajes-20minutos.es), "Türkiye'nin yeni mücevheri: Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda" başlığıyla dünyaya tanıtıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Boğazı'na alternatif"

"Türkiye , en büyük yeniliklerinden birini, 'Çanakkale Köprüsü' olarak da bilinen dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale'yi açmaya hazırlanıyor. Malkara'yı Çanakkale'ye bağlayacak köprü, İstanbul Boğazı'na yeni bir alternatif olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün son tahliye montajını gerçekleştirdi.

"1915 Çanakkale köprüsü Lapseki ve Gelibolu illerinin güneyinde yer alan Marmara Denizi'nin yaklaşık 10 km güneyinde Çanakkale Boğazı'nı geçecektir. 4.608 metre uzunluğuyla Malkara'yı Çanakkale'ye bağlayacak ve İstanbul Boğazı geçişinde yeni bir alternatif olacak. Proje, 324 km'lik Kınalı-Tekirdağ - Çanakkale-Savaştepe karayolu projesinin önemli bir parçası. Projede tüm bu yol Gebze-İzmir yolu ile birleştirildiğinde Marmara çevresindeki yol zincir halkaları birleştirilecek".

Avrupa'ya açılan kapı

"Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile kültürel etkileşim ve ticari ilişkiler olumlu etkilenecektir. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe karayolunun Balıkesir çevresindeki Gebze-İzmir karayoluna bağlanmasıyla İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektörü iyileştirilecektir. Ayrıca İstanbul'un ulusal kalkınma hareketinin belgesi olan Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen ülke genelinde yolların iyileştirilmesi amacıyla çok önemli bir rol oynayarak İstanbul'un Avrupa ve Anadolu arasındaki yoğun transit trafik yükü hafifletilecektir".

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FOTOĞRAF 13 Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu​, şu bilgileri verdi: \"Nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik.\" 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay<br><br>\"Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor\" diyen Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.\" Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: \"1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız.\" 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, köprüyle ilgili önemli bir detayı açıkladı.

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