İspanyol Medyası:1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin yeni mücevheri
1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olmayı hedefliyor. Bu durum dünya medyasında da ön plana çıkarılıyor. İspanyol medyasında yer alan haberde Türkiye'nin yeni mücevheri denilerek köprünün Türkiye'ye getireceği yeniliklerden bahsedildi.
Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak. Köprü, İspanyol medyası Viajes'de (Viajes-20minutos.es), "Türkiye'nin yeni mücevheri: Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda" başlığıyla dünyaya tanıtıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Boğazı'na alternatif"
"Türkiye , en büyük yeniliklerinden birini, 'Çanakkale Köprüsü' olarak da bilinen dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale'yi açmaya hazırlanıyor. Malkara'yı Çanakkale'ye bağlayacak köprü, İstanbul Boğazı'na yeni bir alternatif olacaktır."
"1915 Çanakkale köprüsü Lapseki ve Gelibolu illerinin güneyinde yer alan Marmara Denizi'nin yaklaşık 10 km güneyinde Çanakkale Boğazı'nı geçecektir. 4.608 metre uzunluğuyla Malkara'yı Çanakkale'ye bağlayacak ve İstanbul Boğazı geçişinde yeni bir alternatif olacak. Proje, 324 km'lik Kınalı-Tekirdağ - Çanakkale-Savaştepe karayolu projesinin önemli bir parçası. Projede tüm bu yol Gebze-İzmir yolu ile birleştirildiğinde Marmara çevresindeki yol zincir halkaları birleştirilecek".
Avrupa'ya açılan kapı
"Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile kültürel etkileşim ve ticari ilişkiler olumlu etkilenecektir. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe karayolunun Balıkesir çevresindeki Gebze-İzmir karayoluna bağlanmasıyla İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektörü iyileştirilecektir. Ayrıca İstanbul'un ulusal kalkınma hareketinin belgesi olan Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen ülke genelinde yolların iyileştirilmesi amacıyla çok önemli bir rol oynayarak İstanbul'un Avrupa ve Anadolu arasındaki yoğun transit trafik yükü hafifletilecektir".