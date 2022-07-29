İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında çıkan arbedeye İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail güçleri, Filistinli grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Üç kişi gerçek mermiyle vuruldu

Sağlık ekipleri, Filistinlilerden 3'ünün gerçek mermiyle vurulduğunu, ayrıca plastik mermiyle vurulan ya da göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren onlarca Filistinliye müdahale edildiğini duyurdu.

Çok sayıda yaralının tıp merkezlerine nakledildiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise daha sonra yaptığı açıklamada, Mugayyir beldesinde İsrail askerleri tarafından göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Emced Neşer Ebu Alya'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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