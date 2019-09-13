Dünya İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı
ORTADOĞU

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere saldırı sonucu 15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişi farklı yerlerinden yaralandı
15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişi farklı yerlerinden yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırısı sonucu 15'i gerçek mermiyle olmak üzere 30 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

  • Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

1 yılda 2o0'den fazla Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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