Dünya İsrail Başbakanı Bennettten nükleer anlaşma mesajı İyi bir sonuç çıkacağına dair çekincelerim var
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı Bennett’ten nükleer anlaşma mesajı: İyi bir sonuç çıkacağına dair çekincelerim var

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran ile diğer ülkeler arasında iyi bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını ifade etti. Mevcut müzakerelerden böyle bir sonucun çıkacağına dair çekinceleri olduğunu ifade eden Bennet, "Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İsrail Başbakanı Bennett’ten nükleer anlaşma mesajı: İyi bir sonuç çıkacağına dair çekincelerim var
Naftali Bennett

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran ve 5 ülkenin Viyana’da 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerinin 8. turunun başlamasından bir gün sonra İsrail askeri radyosuna açıklamalarda bulundu.

Başbakan Bennet, İran ile diğer ülkeler arasında "iyi" bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını, ancak mevcut müzakerelerden böyle bir sonucun çıkacağına dair çekinceleri olduğunu ifade etti. İsrail’in herhangi bir anlaşmaya bağlı olmadığını yineleyen Bennet, "Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir" dedi.

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Bennet, “Şu anda, mevcut dinamiklerde bunun gerçekleşmesi bekleniyor mu? Hayır, çünkü çok daha sert bir duruşa (İran’a karşı) ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Bennett ayrıca önceki Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD ile "sürpriz olmayan" politikalar izleyeceği yönünde anlaşma yaptığına dair suçlamalarına da karşı çıktı. Bennet, "İsrail her zaman eyleme geçme hakkını koruyacak ve kendisini tek başına savunacaktır” dedi. Bennett, nükleer anlaşma müzakerelerine katılan taraflara İran’a karşı daha katı davranmaları tavsiyesinde bulundu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail'in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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