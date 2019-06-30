İsrail bu yılın ilk altı 6 ayında 82 Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, bu yılın ilk altı ayında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 82 Filistinliyi şehit etti.

Filistinli Şehit Aileleri Ulusal Topluluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 25, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de 57 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edildi.

Şehit edilen Filistinlilerden ikisi hamile olmak üzere 9'unun kadın, 17'sinin ise çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in bu yıl şehit edilen Filistinlilerden 12'sinin cenazesini ailelerine teslim etmediği de ifade edildi.