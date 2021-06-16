Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Lapidden bayrak yürüyüşünde ırkçı slogan atanlara tepki İsrail halkının yüz karası
ASYA

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den 'bayrak yürüyüşü'nde ırkçı slogan atanlara tepki: İsrail halkının yüz karası

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "bayrak yürüyüşü" sırasında ırkçı sloganlar atanları "İsrail halkının yüz karası" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
İsrail Dışişleri Bakanı Lapidden bayrak yürüyüşünde ırkçı slogan atanlara tepki: İsrail halkının yüz karası
Yahudiler bayrak yürüyüşünde "Araplara ölüm" sloganları atmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinin eline İsrail bayrağını alıp diğer taraftan 'Araplara ölüm' diye bağırması anlaşılır şey değil. Onlar İsrail halkının yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımda İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev'e yürüyüşü iyi bir şekilde yönettiği için teşekkür eden Lapid, "İsrail bayrağının nefret ve ırkçılığı çağrıştırdığı bazı radikallerin varlığı affedilemez bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail polisi korumasında Şam Kapısı’nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenlemişti. Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları atmıştı.

Itamar Ben-Gvir ile Betzalel Smotrich gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, zaman zaman bölgede gerilimi artırmıştı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 33 kişi yaralanmıştı.

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda fanatik Yahudi gruplar tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sonucu 27 kişi yaralandı. Olaylarda güvenlik önlemlerini arttıran İsrail güçleri, bölgeye yaklaşık 2 bin polis konuşlandırdı.

İşgalci İsrail güçleri Şam Kapısı önünde Filistinlilere müdahale etti
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İşgalci İsrail güçleri Şam Kapısı önünde Filistinlilere müdahale etti
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Bölgeyi tahliye eden İsrail güçleri, eski şehir bölgesindeki Filistinlilerin dükkanlarını kapattı. İşgal güçleri ayrıca bayrak yürüyüşüne hazırlık olarak Mescidi Aksa çevresine demir bariyerler yerleştirdi.

Filistinliler de bu grupların Müslüman Mahallesi'ne girmemesi için toplanma planı yaptı. Hamas ve İslami Cihad Hareketi yürüyüşün yapılması halinde gerilimin yeniden artabileceği uyarısında bulunmuştu.


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