İsrail gazetesi Vance’i hedef aldı

Haberde, Vance’in sağ medyada yaygınlaşan İsrail'i eleştiren söylemler karşısında sessiz kalmakla ve sorunu küçümsemekle suçlandığı belirtildi. Vance’in, İsrail karşıtlığını meşru dış politika eleştirisi olarak sunarak antisemitik klişeleri görmezden geldiği vurgulandı. İsrail gazetesi, bu tutumun bilinçli bir siyasi hesap olduğunu savunarak, sessizliğin antisemitizme zımni bir izin anlamına geldiğini kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail ziyaretinde daha önceki teamüllerin aksine Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmemiş, onun yerine Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne gitmişti. Vance'in hamlesi Siyonist yapının eleştirilerine sebep olmuştu.