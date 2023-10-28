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Dünya

İsrail Gazze'ye internet desteği vereceğini açıklayan Elon Musk'a savaş açtı: İnternet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

SpaceX'in sahibi Elon Musk, İsrail'in iletişim altyapısını çökerttiği Gazze'ye internet desteği sağlayacağını açıkladı. Ancak İsrail, bu gelişme sonrası Musk'u kara listeye aldı. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıkladı.

Semih Bozkuş
22:36 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:21 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi - SpaceX CEO'su Elon Musk

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi - SpaceX CEO'su Elon Musk

Terör devleti İsrail, dün Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği bombardımanla işgal altında tuttuğu kentin iletişimini kesti.

Gazze'nin bütün dünya ile bağlantısını kopartan İsrail'in bu insanlık suçu sonrası sosyal medyada 'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'a karanlığa gömülen kente Starlink uydularıyla internet erişimi sağlaması için çağrıda bulunulmuştu.

Sosyal medyada başlatılan bu hareket çağrı bulmuş ve Musk sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "BM'yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Musk'un desteği İsrail'i rahatsız etti

Ancak Musk'un Gazze'ye internet erişimi sağlaması konusunda destek vereceğini açıklaması işgalci İsrail'i rahatsız etti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk'un internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan terör devletinin İletişim Bakanı Karhi, "Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



#Elon Musk
#gazze
#israil
#Starlink
#İnternet erişimi
#İsrail İletişim Bakanı
#Shlomo Karhi
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