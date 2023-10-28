İsrail Gazze'ye internet desteği vereceğini açıklayan Elon Musk'a savaş açtı: İnternet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

Gazze'nin bütün dünya ile bağlantısını kopartan İsrail'in bu insanlık suçu sonrası sosyal medyada 'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'a karanlığa gömülen kente Starlink uydularıyla internet erişimi sağlaması için çağrıda bulunulmuştu.