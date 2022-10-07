Dünya İsrail güçleri Batı Şeriada 13 Filistinliyi kauçuk kaplı mermiyle yaraladı
ORTADOĞU

İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi kauçuk kaplı mermiyle yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı. Yasa dışı yerleşimlere karşı düzenlenen gösterilerde 18 Filistinli de İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

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Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Batı Şeriada 13 Filistinliyi kauçuk kaplı mermiyle yaraladı
İsrail güçleri gösterileri bastırmak için kauçuk kaplı mermi, ses ve gaz bombaları kullandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyi ve doğusundaki Beyta ve Beyt Decen beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazının ardından Yahudi yerleşim birimlerine karşı yürüyüşler düzenledi.

İsrail güçleri gösterileri bastırmak için kauçuk kaplı mermi, ses ve gaz bombaları kullandı.

Kafr Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murad Şitevi, İsrail ordusunun Kalkilya kentinin doğusundaki haftalık yürüyüşe katılanlara müdahalesi sonucu 13 Filistinlinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığını, onlarca Filistinlinin gazlardan etkilendiğini belirtti.

Nablus kentindeki Filistin Kızılay Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril de yaptığı yazılı açıklamada, Beyta beldesinde çıkan olaylarda 18 Filistinlinin atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde de benzer olaylar yaşandı.

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Yasa dışı yerleşim birimleri

Filistinliler bölgede yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma namazından sonra protestolar düzenliyor.

İsrail güçleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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