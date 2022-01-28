Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriadaki gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı
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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

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Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Batı Şeriadaki gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı.

Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İşgalci İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Beyta ile Beyt Decin beldelerinde 13 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Beyt Decin beldesinde ambulansları da plastik mermilerle hedef aldığı ve yaralılara müdahale eden bir doktorun plastik mermiyle omuzundan yaralandığı kaydedildi.

İşgalci İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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